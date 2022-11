Eine Ärztin übernimmt Präsidium des Spitals Uster

Im Rahmen der konstituierenden Generalversammlung der Spital Uster AG wurde am Montagabend der Verwaltungsrat des Spitals Uster bestätigt und eine neue Präsidentin gewählt: Die Aktionäre haben sich dabei einstimmig für das neu eintretende Mitglied Dr. med. Sacha Geier ausgesprochen. Sie wird ihr Amt per 1. Januar 2023 übernehmen.

«Es freut mich sehr, dass ich mit meiner Expertise unterstützen darf, das Spital Uster nachhaltig erfolgreich in die Zukunft zu führen», sagte Geier nach ihrer Wahl.

Breite Erfahrung im Gesundheitswesen

Die Medizinerin mit einem Master in Business Administration bringt fundiertes Wissen sowie umfangreiche klinische wie operative Erfahrungen im Gesundheitswesen mit. Die gelernte Fachärztin der Anästhesiologie und Intensivmedizin war nach ihrem Medizinstudium und Doktorat an der Universität in Basel in mehreren Spitälern in der Schweiz und den USA tätig.

Sie durchlief sämtliche klinischen Positionen bis hin zur Chefarztfunktion und Geschäftsleitung und lernte verschiedene Systeme des Gesundheitswesens in der Tiefe kennen.

Bis Anfang Jahr war Sacha Geier in der Klinik Hirslanden in Zürich als stellvertretende Direktorin sowie Leiterin der medizinischen Dienste in der direkten klinischen und operativen Führung der Klinik tätig. Dort gründete und leitete sie unter anderem die COVID-19-Taskforce.

Sacha Geier wird im neuen Jahr das Präsidium von Reinhard Giger übernehmen, der diese Position seit Mai 2012 innehatte und sich Ende des Jahres in den Ruhestand verabschiedet. «Ich trete erleichtert in den Ruhestand. Durch die neue Rechtsform, die definitiven Leistungsaufträge und die verbesserte Rentabilität hat das Spital Uster eine solide Basis für die Zukunft», meint der abtretende Präsident. (mmu)