Nach folgenschwerem Brand bleibt die Kezo ausser Betrieb

Dunkel rauchte es am Donnerstagabend aus dem Kezo-Gebäude: Obwohl die Feuerwehr den Brand rasch gelöscht hatte, wurde unteranderem eine Hochspannungsanlage in Mitleidenschaft gezogen. Darauf folgten Blackouts in Hinwil, Wetzikon, Bubikon und Bäretswil. Auch die Fernwärmeversorgung in Hinwil ist ausgefallen.