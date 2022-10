Hoher Sachschaden nach Unfall in Uster

Vor dem Kreisverkehrsplatz Zürich-/Gschwaderstrasse in Uster kam es am Mittwochmorgen um 08.30 Uhr zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen. Das schreibt die Stadtpolizei Uster in einer Mitteilung. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt.

Das auffahrende Auto wurde gar so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Zürichstrasse war für rund eine Stunde in Richtung Zentrum blockiert. Eine Umleitung war angezeigt.

Die beiden involvierten Personen blieben unverletzt. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Stadtpolizei untersucht. (gap)