Erhöhte Gefahr von Wildunfällen auf den Strassen

Am Sonntag 30.Oktober um 3 Uhr wird die Zeit um eine Stunde zurückgestellt umgestellt. Das birgt Gefahren für Wildtiere und Verkehrsteilnehmer.

Wegen der Verschiebung fällt der Stossverkehr plötzlich wieder in die Dämmerung - just in der Zeit, in der sich viele Wildtiere neue Futterplätze suchen. Auch bringt die Jahreszeit Nebel und nasses Wetter und somit erschwerte Sichtverhältnisse mit sich.

Für die Verkehrsteilnehmenden ist deshalb insbesondere in den frühen Abenstunden erhöhte Vorsicht geboten. (lam)