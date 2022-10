Beliebteste Zürcher Bäckerei zum zweiten Mal aus Uster

Über Vuaillat:

Der Name Vuaillat hat eine lange Geschichte und ist gut verankert in der Region Uster. Vor 150 Jahren öffnete die Bäckerei unter dem Namen Denzler am heutigen Filialstandort Seestrasse 39 erstmals ihre Türen. In den 1890er Jahren übernahm die Familie Vuaillat den Betrieb. Vor dem Jahrhundertwechsel eröffnet das Familienunternehmen einen neuen Standort und die Produktion wird an die «Schliifi» (Seestrasse 102) verlegt. Martin Mayer übernimmt den Betrieb 2016. Gleich im nächsten Jahr werden die Filialen an der Seestrasse 102 und 39 umgebaut und die Marke Vuaillat aufgefrischt und neu positioniert. Die innovative und traditionsbewusste Bäckerei lässt altes Handwerk neu aufleben und expandiert: 2018 eröffnet Vuaillat eine neue Filiale gegenüber dem Bahnhof Illnau. 2021 nun der vierte Standort am Bahnhof Uster.