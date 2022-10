Auf neuen Wegen die Zielgruppe erreichen

Frau Coniglio, was sind die Aufgaben der Abteilung Marketing und Social Media?

Maria Chiara Coniglio: Die Abteilung ist für Corporate Marketing, Partnerschaften, Social Media und Events zuständig. Unser Ziel ist es grundsätzlich, das Unternehmen und seine Produkte näher an die Leserschaft zu bringen. Dies erreichen wir durch den kontinuierlichen Aufbau unserer Social-Media-Community, die Organisation von Messen und Veranstaltungen, die Streuung crossmedialer Werbekampagnen und die Unterstützung durch Medienpartner und von Medienpartnern.

Ein Hauptfokus liegt also auf Medienpartnerschaften. Warum sind sie so wichtig?

Eine Medienpartnerschaft basiert auf der Zusammenarbeit mit einem Veranstalter. Dank dieser sichern wir uns die Präsenz an regionalen Events und kommen so in Kontakt mit unserer Leserschaft. Gleichzeitig zeigen wir, dass es für das Unternehmen wichtig ist, lokale Initiativen zu unterstützen. Nicht nur durch die Werbemöglichkeiten in den Tageszeitungen «Zürcher Oberländer», «Anzeiger von Uster» und «Der Tößthaler» sowie den Wochenzeitungen «Regio», «Volketswiler» und «Glattaler», sondern auch durch unser vielfältiges digitales Angebot.

Welche Vorteile hat eine Medienpartnerschaft für die Kundschaft?

Mit der fortschreitenden Digitalisierung sind neue Kommunikationsformen entstanden und damit neue Wege, die eigene Zielgruppe zu erreichen. Die Werbung läuft nicht mehr nur über das Fernsehen oder Zeitungsinserate, sondern auch über Website-Klicks und Social-Media-Likes. Durch unsere Printtitel wenden sich unsere Partner an die treue Leserschaft der Regionen Zürcher Oberland, Glattal und Tösstal. Über das Online-Portal Züriost sowie die von unseren Online-Marketing-Spezialisten aufgesetzten Google-, Social-Media- und programmatischen Werbekampagnen erreichen sie das Publikum auch digital. Wir sind ein regionales Medienhaus mit verankerten Printtiteln sowie digitalem Know-how. Das ist ein grosser Vorteil für unsere Kunden.

An welche Erfahrung mit einem Medienpartner denken Sie gerne zurück?

In den letzten Jahren haben wir viele Kunden betreut. Unter anderen denke ich an die Veranstalter des H2U Openairs in Uster, mit welchen wir die Werbestrategie digital intensiv weiterentwickelt haben. Der Event wird jetzt nicht mehr nur durch Printinserate oder Plakate, sondern auch durch Werbebanner oder spannende, von uns produzierte Videos und Texte digital beworben. Die grösste Freude ist, das ausverkaufte Festivalgelände und das begeisterte Publikum zu sehen.

Wie ist es für Sie, in einer Führungsposition tätig zu sein?

In einer Führungsposition zu sein, ist anspruchsvoll, aber auch motivierend. Man trägt eine grosse Verantwortung und muss flexibel sowie immer gut erreichbar sein. Manchmal ist es eine Challenge, die Zeit zwischen Arbeit und Familie optimal zu managen. Auf ein eingespieltes und professionelles Team zählen und zusammen Ziele erreichen zu können, ist aber der grösste Anreiz.

Weshalb ist es so wichtig, dass Frauen an der Front dabei sind?

Im Jahr 2022 hoffe ich, dass es nicht mehr nötig ist zu unterstreichen, dass sich auch Frauen in Führungspositionen engagieren sollten. Meiner Meinung nach ist es wichtig, kompetente Fachpersonen in Führungspositionen zu haben, unabhängig von ihrem Geschlecht.

Autorin: Tanja Frei

Haben Sie Fragen?

Das Team der Zürcher Oberland Medien AG steht Ihnen gerne zur Verfügung.

E-Mail: zo-digital@zol.ch

Telefon: 044 933 33 99

Website: www.zo-digital.ch