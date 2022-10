Wetziker Stadtmöbel verschwinden

Fünf Monate lang durften die Wetziker verschiedene Sitzgelegenheiten ausprobieren: Die Stadt Wetzikon stellte rund und um den Leueplatz und vor dem Oberland Märt diverse Möbel, Holzskulpturen und Pflanzentröge hin.

Sie wollte von der Bevölkerung wissen, wie diese Verschönerung ankommt, schreibt die Stadt Wetzikon in einer Medienmitteilung. Am Abschlussfest der Testphase gibt Stadtpräsident Pascal Bassu bekannt, was die Umfrage dazu ergab. Danach können sich die Wetziker an heissen Marronis und Getränken erfreuen, offeriert von der Stadt Wetzikon.

Einige der Möbel können auch im kommenden Frühling wieder als Sitzgelegenheit genutzt werden. Wie die Möbel bei der Bevölkerung angekommen sind, erfährt man am Abschlussfest.

Das Abschlussfest beginnt um 18.00 Uhr, am 28. Oktober auf dem Leueplatz Wetzikon mit einer Ansprache des Stadtpräsidenten Pascal Bassu, danach gibt es ein Unterhaltungsprogramm, Marroni und Getränke.