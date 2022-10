Online-Umfrage zur neuen Ortsplanung von Bubikon

Im letzten Sommer hat der Gemeinderat Bubikon einen Entwurf zum räumlichen Entwicklungsleitbild (REL) verabschiedet. Das REL zeigt, wie sich die Gemeinde in den nächsten 15 Jahren weiterentwickeln soll in den Bereichen, Siedlung, Landschaft, Verkehr und Infrastruktur, heisst es in der Medienmitteilung der Gemeinde Bubikon. Die neuen Leitlinien dienten als Wegweiser für die Revision der Richt- und Nutzungsplanung.

Im September besprachen rund 60 Personen in einem Workshop die Zukunft der räumlichen Entwicklung in der Gemeinde Bubikon. Um die Ergebnisse zu vertiefen, lädt die Gemeinde nun zu einer Online-Umfrage ein. Dabei stehen Fragen rund um die Siedlungsentwicklung, Energieversorgung und Verkehrsplanung im Mittelpunkt.

Die Umfrage ist abrufbar auf der Gemeindewebsite unter: www.bubikon.ch. Sie läuft bis zum 16. November 2022.