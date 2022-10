Anlass für hörbeeinträchtigte Kinder und deren Eltern

Die Schweizerische Elternvereinigung hörgeschädigter Kindern (SVEHK) lädt ein zur Elterntagung in Wetzikon. Auf dem Programm steht vor allem die Inklusion der Kinder mit einer Hörbehinderung in die Gesellschaft. Während die Eltern am Wochenende vom 29. Bis zum 30. Oktober die Möglichkeit zum Austausch haben, könnten die Kinder altersgerechte Workshops besuchen, steht in der Medienmitteilung der SVEHK.

Für Kinder mit einer Hörbehinderung und ihren Geschwistern seien diese Treffen der Familien wichtig und auch für die Eltern sei der gegenseitige Austausch wertvoll, um den Alltag besser bewältigen zu können.

Die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK) wurde vor knapp 50 Jahren gegründet. Das Hauptanliegen sei, betroffene Eltern in ihrem Alltag zu unterstützen und Familien über die Sprachgrenzen hinaus zu vernetzen.

Die Elterntagung findet am Wochenende vom 29. und 30. Oktober im Hotel Swiss Star in Wetzikon statt.

Weitere Information unter: www.svehk-elterntagung.ch