So wird Ihre Katze nicht zum Vogelkiller

Unter dem Titel «Gut zu wissen» outete der Zürcher Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) vor wenigen Tagen an einer Pressekonferenz die Hauskatze als bei weitem grösster Vogelkiller in der Schweiz: 30 Millionen Vögel lassen ihr Leben jährlich in den Krallen einer Katze, wie er erklärte. Windenergieanlagen kosten hingegen nur gerade 820 Vögeln das Leben.