Plötzlich sind Funkgeräte als Back-up fürs Handynetz gefragt

In ruhigeren Zeiten sind Funkgeräte ein Nischenprodukt. Aber Max Kleiner, Inhaber eines spezialisierten Elektronikgeschäfts in Wetzikon, erlebt gerade eine Ausnahmesituation, wie es sie in vierzig Jahren noch nie gab. «Unsere CB-Funkgeräte gehen weg wie frische Weggli», sagt er.

CB steht für «Citizens Band», also Laien-Funkgeräte. Die Nachfrage, die schon während der Pandemie angezogen habe, schiesse nun förmlich durch die Decke. Für Kleiner ist auch klar, weshalb: «Momentan haben viele Angst vor dem Stromausfall im Winter.»