«Älter werden in Uster»

Am Samstag, 29. Oktober, präsentieren rund 36 im Altersbereich tätige Organisationen in der Stadthalle Uster ihre Angebote. Am Infomarkt geht es um Themen wie Wohnen, Betreuung, Pflege, Finanzen oder Sicherheit. Mit von der Partie ist auch die Stadträtin Karin Fehr.