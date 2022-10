Oberländer Restaurants behalten ihren Stern

Hunderte Spitzenköche aus der ganzen Schweiz haben sich am Montag an der Hotelfachschule in Lausanne versammelt, um bei der Michelin Sterne-Zeremonie dabei zu sein. Zum ersten Mal seit zwei Jahren fand diese wieder vor Publikum statt.

Insgesamt wurden 30 neue Ein-Stern-Restaurants ausgezeichnet, viele davon in der Westschweiz. Fünf Restaurants erhielten neu einen zweiten Michelin-Stern und nur eines bekam einen dritten.

Ein neues Sternerestaurant im Oberland gibt es zwar nicht, die zwei bisher ausgezeichneten Gasthöfe dürfen ihren Stern jedoch behalten.

Gasthof Löwen – Apriori in Bubikon

«Modern-elegant ist es hier: Warme dunkle Töne, Designerlampen und wertig eingedeckte Tische bestimmen das Interieur. Mit Hingabe widmet sich Patron und Küchenchef Domenico Miggiano dem Kochen. Sein Stil: klassisch mit mediterranen Einschlägen. Abends gibt es ein Gourmetmenü, mittags den beliebten Business-Lunch», heisst es im Michelin-Guide.

Gasthof Sternen – Badstube in Wangen

«Matthias Brunner und Bettina Brunner-Schill sind seit 2005 mit Engagement im Einsatz - er leitet die Küche, sie den freundlichen Service. Für seine frischen klassisch-saisonalen Gerichte verwendet der Patron nur gute Produkte wie zum Beispiel das zarte Rindsfilet, das er mit Zitronen-Pfeffersabayon, Kartoffelduo und Gemüse kombiniert. Passend die Weinempfehlung dazu», heisst es im Michelin-Guide.