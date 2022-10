Wetziker holt sich Podestplatz bei «Swiss Dinner»

Wer kocht am besten? Diese Frage will die Serie «Swiss Dinner» von TeleZüri beantworten. Vier Kandidaten messen sich darin mit ihren Kochkünsten. In der 109. Staffel war Marco Lutz einer von ihnen. Seine Folge wurde letzten Samstag ausgestrahlt. «Ich war sicher, dass ich Letzter werde», sagt der Wetziker. Und ja, leicht machte es ihm die Konkurrenz keineswegs.