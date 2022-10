Frauenklinik des GZO hat eine neue Chefin

Die neue Chefin der Frauenklinik ist am GZO keine Unbekannte. Alexandra Kochanowski ist seit 2018 am Spital tätig, seit 2021 als stellvertretende Chefärztin. Trotzdem musste sie für die neue Position ein Berufungsverfahren durchlaufen, in welchem sie mit ihren Kompetenzen und ihrem Leistungsausweis überzeugt hat, schreibt das Spital in einer Mitteilung.

Kochanowski hat im deutschen Greifswald Humanmedizin studiert und am dortigen Institut für Biochemie und Humanmedizin doktoriert. Ihre Karriere führte sie anschliessend in die Schweiz, wo sie in den Spitälern Männedorf, Zollikerberg und an der Frauenklinik des Universitätsspitals Zürich (USZ) arbeitete. 2018 kam sie als Oberärztin zum GZO.

Weiterentwicklung und Ausbau

Kochanowski ist Spezialistin für Endometriose - eine starke Form von Unterleibsschmerzen während der Periode. Sie bringt auch Erfahrung in allen Bereichen der operativen Gynäkologie und der Beckenboden- und Brustchirurgie mit.

«Mit dem Aufbau unserer Endometrioseklinik hat sie nicht nur herausragende Fachkompetenz, sondern auch ihre Fähigkeiten zur Weiterentwicklung unseres Leistungsspektrums unter Beweis gestellt», lässt sich Urs Eriksson, ärztlicher Direktor am GZO zitieren.

Unter Kochanowski soll die Frauenklinik erfolgreich weiterentwickelt werden - Ziel ist es das Brustzentrum auszubauen und die Neonatologie breiter aufzustellen.

Würdigung des Vorgängers

Kochanowski kann für den Übergang weiter auf die Erfahrung von Jürg Schneider zählen. Der aktuelle Chefarzt der Frauenklinik wird ihr auch nach seiner aktiven Zeit am Spital als Mentor zur Verfügung stehen. 28 Jahre lang hat er als Chefarzt die Frauenklinik des GZO geprägt.

Neben der allgemeinen Frauenkunde wurden unter Schneider weitere Schwerpunkte definiert und Kompetenzen aufgebaut. Heute kann das GZO alle Krebserkrankungen der Frau behandeln. Nach über 40'000 Operationen und über 25'000 Geburten gibt er diese Verantwortung gerne in die Hände von Alexandra Kochanowski.

(muc)