Designer-Bikes für den guten Zweck

Zuhause rumsitzen hat Christan Meier noch nie gefallen. Oft weiss er, was er als Nächstes tun will. So organisierte er nebenberuflich schon Après-Ski Partys und verkaufte selberdesignte T-Shirts. «Ich war schon immer sehr engagiert. Ich mag es nicht, nichts zu tun», sagt der 45-Jährige.

Seit Anfang Jahr hat der Grütner ein neues Hobby: Die Marke «SwissArtBikes». Zusammen mit seinen Freundinnen und Freunden peppt er E-Bikes auf; aus einem farbenlosen Fahrrad wird so ein regelrechtes Kunstwerk.