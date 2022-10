«Zu jungen Frauen sage ich: Trau dich, steh hin und sag deine Meinung»

Barbara Thalmann, Sie sind als Stadtpräsidentin vielseitig tätig, arbeiteten lange als Architektin, engagieren sich im genossenschaftlichen Wohnungsbau und sind Mitglied in verschiedenen Räten und Gemeinschaften. Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?

Barbara Thalmann: Seit meiner Wahl zur Stadtpräsidentin im Jahr 2018 bin ich nicht mehr als Architektin tätig, da mich dieses Amt doch sehr einnimmt. Ich bin aber seit je gerne aktiv und pflege viele verschiedene Interessen, was mir bei meinen präsidialen Tätigkeiten sehr entgegenkommt. Das gefällt mir. Ich darf in die unterschiedlichsten Gebiete, die ich teilweise noch nicht kenne, eintauchen. So eröffnen sich neue Welten, ich knüpfe Kontakte, und es entstehen wertvolle Beziehungen, die mir in meiner politischen Arbeit sehr helfen.

Was gibt Ihnen den nötigen Ausgleich zum Beruf?

Mein politisches Amt ist sehr präsent in meinem Leben und nicht so gut vom Privaten zu trennen. Vieles fliesst zeitlich ineinander, da ich oft auch am Wochenende beruflich unterwegs bin. Dieses Unterwegssein verschafft Abwechslung und auch Pausen. Ausgleich bedeutet für mich, nicht immer das Gleiche zu tun. Bewegung darf dabei nicht zu kurz kommen. Ich fahre in Uster mit dem Velo von Termin zu Termin und nutze diese Zeit, um kurz abzuschalten und mich zu bewegen. Wenn es die Agenda zulässt, gehe ich gerne spazieren, schwimmen oder joggen. Ich habe im September auch am Greifenseelauf teilgenommen, aber ohne grosse Ambitionen (lacht).

«Ausgleich bedeutet für mich, nicht immer das Gleiche zu tun. Bewegung darf dabei nicht zu kurz kommen.»

Barbara Thalmann, Stadtpräsidentin Uster

Inwiefern beschäftigen Sie sich mit dem Älterwerden? Kommt dies in Ihrem aktiven Leben nicht zu kurz?

Natürlich gibt es Momente, in denen ich merke, dass ich älter werde. Manchmal funktionieren Dinge nicht mehr gleich schnell und gleich gut. Damit muss auch ich mich abfinden. Mein Motto Lautet jedoch: dranbleiben und nicht aufhören. Aktiv bleiben. Ein Wiedereinstieg in eine Tätigkeit, ob beruflich oder sportlich, dauert, je älter man wird, je länger. Ich finde, ich bin auch etwas vorsichtiger geworden. Es ist wichtig, das Bestmögliche zu versuchen und immer wieder Neues auszuprobieren. Panik wegen des Alters zu bekommen bringt nichts. Bei mir ist aber oft so viel los, dass ich gar keine Zeit habe, über das Älterwerden nachzudenken.