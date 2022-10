Vom Traum der frühzeitigen Pensionierung

Frau Neuweiler, wann ist der richtige Zeitpunkt da, um sich mit der Pensionierung auseinanderzusetzen?

Sara Neuweiler: Grundsätzlich zehn Jahre vor dem gewünschten Pensionierungszeitpunkt. Wenn man sich vorzeitig pensionieren lassen will, ist die Vorbereitung umso wichtiger. Hierbei gilt: Je früher die Planung beginnt, desto besser.

Welche Pensionierungsmöglichkeiten gibt es?

Zum einen gibt es die ordentliche Pensionierung. Männer werden mit 65 Jahren pensioniert, Frauen neu ebenfalls mit 65. Zum anderen die vorzeitige Pensionierung, die ab 58 möglich ist (ist vom jeweiligen Pensionskassenreglement abhängig). Dann gibt es noch die Teilpensionierung. Bei dieser hört man noch nicht ganz zu arbeiten auf, sondern reduziert das Pensum schrittweise, beispielsweise mit 60 Jahren von 100 auf 70 Prozent. Die reduzierten 30 Prozent kann man sich vom Pensionskassenguthaben auszahlen lassen oder dieses als Rente beziehen. Auch dieses Modell ist ab 58 möglich. Die Pensumsreduktion muss im Kanton Zürich bei mindestens 30 Prozent liegen. Weniger akzeptiert das Steueramt nicht als Pensionierungsschritt.

Wie sieht es aus, wenn man sein Arbeitspensum danach nochmals reduzieren will?

Man kann sein PK-Guthaben in maximal drei Teilschritten beziehen. Wobei die Reduktion jeweils mindestens 30 Prozent betragen muss. Man könnte somit von 100 auf 70 Prozent Pensum reduzieren und danach nochmals um 30 auf knapp 50 Prozent, bevor man anschliessend vollständig in Pension geht. Der letzte Teilschritt müsste dann allerdings als Rente bezogen werden. Die ersten beiden Schritte können sowohl als Kapital wie auch als Rente bezogen werden.

Worauf sollte man bei einer Frühpensionierung achten?

Eine vorzeitige Pensionierung sollte gut vorbereitet sein. In den letzten Jahren vor der Pensionierung zahlt man in der Regel die höchsten Sparbeiträge in die Pensionskasse ein, weshalb eine Frühpensionierung verhältnismässig teuer zu stehen kommt. Daher empfehlen wir, vorher zusätzlich zu sparen und ein Budget zu erstellen. Wichtig ist, dass man koordiniert, welche Leistungen aus der 1., 2. und 3. Säule fliessen und wie die verbleibenden Jahre bis zur ordentlichen Pensionierung finanziert werden können. Schliesslich ist die Frühpensionierung eine Frage der Vorbereitung und der finanziellen Mittel.