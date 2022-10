Sportler für Ehrung gesucht

Am Neujahrsempfang vom 6. Januar 2023 werden Ausnahmesportlerinnen und Sportler aus Grüningen geehrt. Gefragt sind Personen, die in sportlicher Hinsicht eine hervorragende Leistung an einer Schweizer­meisterschaft, Europameisterschaft oder sogar an einer Weltmeisterschaft erbracht haben.



Aufgrund der Pandemie ist es die erste Sportlerehrung seit 2019. Es werden daher alle Leistungen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 berücksichtigt.



Personen, die sich angesprochen fühlen, können sich bei Monika Bosshard von der Gemeinde Grüningen entweder per Telefon (043 833 70 70) oder Mail unter gemeinde@grueningen.ch melden. Anmeldeschluss ist der 30. November 2022.