Seilbahn-Chef wird neuer Geschäftsführer des Innovationsparks

Martin Sturzenegger übernimmt per 1. April 2023 die operative Leitung der Stiftung Innovationspark Zürich. Er tritt damit die Nachfolge an von René Kalt, der während zehn Jahren in dieser Funktion war. Bis zum Stellenantritt Sturzeneggers leitet Corinna Müller ad interim die Geschäfte, wie die Stiftung Innovationspark in einer Mitteilung schreibt.

«Die Übernahme der nächsten Entwicklungsschritte bei diesem Generationenprojekt ist für mich eine Herzensangelegenheit», wird Martin Sturzenegger zitiert. Aktuell ist er Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn AG, zuvor war er Direktor von Zürich Tourismus.

In den nächsten Jahren werden auf dem Areal des Innovationsparks Renovationsarbeiten und Mieterausbauten an den Bestandesbauten vorgenommen und die Planung neuer Gebäude für die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft vorangetrieben. (red)