Auf den Spuren der essbaren Edelkastanie im Tessin

Je älter das Jahr und je kälter die Temperaturen, desto öfter steigt einem auf Märkten und an Bahnhöfen der Duft der heissen Marroni in die Nase. Ein Duft, der einem die kalte Jahreszeit versüsst und einen etwas erwärmt. Sich die Handschuhe abzustreifen, die Hände an der nussigsüss riechenden Knistertüte aufzuwärmen und sich immer mal wieder eine Marroni in den Mund zu schieben, ist für viele Leute etwas, das die Vorfreude auf die kälteren Monate steigen lässt.

Spezialitäten wie Vermicelles, Marronisuppen, -kuchen oder ganze Marroni als Beilage zu Wild sind auf vielen gutbürgerlichen Restaurantkarten zu finden. Und die gute alte Kastanie ist auch bei den Kleinen sehr beliebt. Im Herbst, wenn sich die Kastanien vom Baum lösen und zu Boden fallen, lieben es die Kinder, sie zu sammeln, und die Herausforderung, sie aus ihrer stacheligen Schale zu lösen, um damit zu basteln.

Doch wie haben die beliebten Marroni eigentlich ihren Weg zu uns gefunden, und wo in der Schweiz sind sie am meisten verbreitet? Auf den Spuren der heiss geliebten Edelkastanie reist man in die südlichsten Schweizer Täler, geht auf Wanderungen, isst in Grotti und besucht traditionelle Kastanienfeste in verschiedenen Regionen des Tessins. Denn die von der Kastanie am meisten geprägten Orte liegen im Schweizer Südkanton. Gut 98 Prozent des Kastanienbestands hierzulande finden sich in der mediterranen Seele der Schweiz sowie in den Südtälern des Kantons Graubünden. Inzwischen ist in diesen Regionen jeder fünfte Baum eine Kastanie.

Ihren Ursprung hat die Edelkastanie in Südosteuropa und Kleinasien, wo sie von den Armeniern kultiviert und später zusammen mit dem Wein von den Römern in das heutige Tessin gebracht wurde. Heute identifiziert sich der Kanton Tessin so stark mit seiner Kastanie, dass er diese gar fördert und ein Kastanien-Themenwanderweg, der Sentiero del Castagno, angelegt wurde. Ein Weg, der zwischen dem Gipfel des Monte Lema (1620 Meter) und dem Lago di Lugano in den Tälern des Malcantone verläuft.

Auf dem Kastanienweg durch das Malcantone

Eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft, umgeben von Birken- und Kastanienwäldern, Wiesen und Bächen, liegt südwestlich von Lugano die Gemeinde Alto Malcantone. Hier im 430-Seelen-Dorf Arosio befindet sich der Start der Kastanien-Rundwanderung Sentiero del Castagno. Im Herbst, wenn im Tessin die Temperaturen noch sehr mild sind und die Kastaniensaison wieder beginnt, lohnt sich der Weg durch die üppigen Kastanienhaine besonders. Von Arosio geht man via Mugena, Vezio und Fescoggia wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die durchwanderten Ortschaften fügen sich mit ihren architektonischen Besonderheiten harmonisch zwischen Wäldern und offenen Flächen ein.

Arosio liegt auf 859 Metern über Meer und ist das höchstgelegene Dorf im Malcantone. Vom Stadtzentrum von Lugano aus erreicht man das Dorf in ungefähr 35 Minuten. Die Wanderroute fängt bei der Bushaltestelle Arosio Paese an, wenige Meter entfernt von der historischen Kirche San Michele mit ihrem aussergewöhnlichen Freskenzyklus.