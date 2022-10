So kümmert sich Wetzikon um seine Ältesten

Der Wunsch, lange möglichst selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben, ist bei betagten Menschen verbreitet. Dafür müssen im Wohnumfeld jedoch verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, zum Beispiel bezüglich der Wohnungssituation, des sozialen Umfeldes oder auch des Zugangs zu Unterstützungs- und Betreuungsangeboten.

Um ältere Menschen, die so lange wie möglich zu Hause wohnen wollen, in diesen Fragen zu unterstützen, hat der Stadtrat Wetzikon das Pilotprojekt «Beratungsbesuche zu Hause» bewilligt. Dafür hat er einen Kredit von 41'000 Franken gesprochen, wie er in der Medienmitteilung schreibt.

Stärkung der Autonomie Betagter

Für die Umsetzung des Projektes ist die Spitex Bachtel AG zuständig. Mit ihr hat der Stadtrat eine bis Ende 2024 befristete Leistungsvereinbarung abgeschlossen, .

Im Rahmen des Pilotprojekts werden betagte Wetzikerinnen und Wetziker mit einem Fragebogen eingeladen, ihren Gesundheitszustand, ihre Wohnsituation und ihre Notfallvorsorge zu reflektieren.

Auf Wunsch kommt eine Spitex-Mitarbeiterin zum Beratungsbesuch vorbei. Fehlen die Voraussetzungen für weiteres selbstständiges Wohnen, kann ein früher Eintritt in ein Alters- oder Pflegeheim nötig sein. Das kostenlose Angebot richtet sich an Menschen über 75 Jahren.

«Mit dem Pilotprojekt kann die Autonomie der Menschen dank rechtzeitiger Beratung und Begleitung gestärkt werden», sagt Remo Vogel (die Mitte) Stadtrat Gesundheit und Soziales der Stadt Wetzikon. (gig)