Aktien der RIZ AG sind verkauft

Das Wetziker Stimmvolk hat sich am 13. Februar dieses Jahres für einen Verkauf der Mehrheit der Aktien der RIZ AG, dem regionalen Informatikzentrums Wetzikon, ausgesprochen. Wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt, wurde das gesamte Aktienpaket als Management-Buy-out per 1. Oktober 2022 verkauft.

Übernommen wird das Paket von der heutigen RIZ-Geschäftsleitung, bestehend aus Marcel Trüb, Gianni Scanzi und Cyriss Gerhard sowie Marco Petoia, dem Präsident des Verwaltungsrates.

Ein Entscheid, der für die RIZ wegweisend sei, heisst es in der Medienmitteilung weiter. «Mit einer neuen Eigentümerschaft können sich auch neue Geschäftstätigkeiten und Optionen öffnen, damit sich die RIZ AG am stark umstrittenen IT-Markt nachhaltig weiterentwickeln kann.»

RIZ wird zum Schwesterunternehmen

Unterstrichen wird diese Aussage auch seitens Käufer. So wird die RIZ AG gemäss Medienmitteilung der Käufer ein Schwesterunternehmen von Lumturo und zukünftig von Marco Petoia als Verwaltungsrat präsidiert und gemeinsam mit dem heutigen Management weiterentwickelt.

Die Lumturo AG ist spezialisiert auf die Begleitung von Digitalisierungs‐ und Transformationsvorhaben. Sie berät und begleitet seit dem Jahr 2010 KMUs und börsenkontierte Unternehmen in der Gestaltung von Transformationsvorhaben.

Rahmenbedingungen vollumfänglich erfüllt

Um den Verkaufsprozess durchzuführen, würde ein externer Berater beigezogen, so die Stadt Wetzikon. Die von den Stimmberechtigten für den Verkauf festgelegten Rahmenbedingungen seien vollumfänglich erfüllt worden. Die Übernahme durch das Management garantiere für Kunden, Mitarbeitende und Partner Stabilität und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung.

Die RIZ AG wird weiterhin Informatikdienstleistungen insbesondere für Gemeinden, öffentliche Betriebe und soziale Institutionen erbringen. Aufgrund der grossen Marktnachfrage wird die RIZ AG zukünftig weitere Märkte erschliessen und ihr Dienstleistungs- und Produkteportfolio erweitern.