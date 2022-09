Weihnachtsbeleuchtung «light» für Wetzikon

In Wetzikon wird es in dieser Adventszeit nicht ganz dunkel. Im Gegensatz zu Uster verzichtet Wetzikon nicht auf seine Weihnachtsbeleuchtung. Auf den üblichen drei Kreiseln werden Sterne leuchten. Allerdings muss die Wetziker Bevölkerung mit Einschränkungen leben.



So wird auf die zusätzliche Dekoration von insgesamt 61 Strassenlaternen verzichtet, ausserdem wird die Beleuchtungszeit der Kreisel verkürzt.