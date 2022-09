Hinwiler SVP-Bundesrat Ueli Maurer tritt zurück

Es sei nicht ein besonderes Ereignis, das ihn nun zum Rücktritt bewogen habe, so Maurer. In den letzten anderthalb Jahren habe er aber gespürt, dass er noch viel Energie für etwas anderes habe. Er sei voll von Plänen, die ihm erlauben sollen, «einen Teil meiner persönlichen Identität wieder zurückzugewinnen». Welche Pläne er konkret hat, wollte Maurer nicht preisgeben. Es werde sicher wieder etwas mehr Sport machen, meinte er lediglich.

Warnung vor gesellschaftlicher Spaltung

Maurers Rücktrittsankündigung erfolgte just am Tag, an dem das Parlament die Vorlage zum Abbau der Corona-Schulden verabschiedet hatte. Er habe die meisten «Baustellen» in seinem Departement aufgeräumt, sagte er. Rückblickend lasse sich sagen, dass sein Finanzdepartement die Corona-Krise mit Kurzzeit-Darlehen relativ gut gemeistert habe. Das Budget 2023 werde Schuldenbremsen-konform sein.

Der abtretende Bundesrat würdigte mehrere seiner Leistungen gleich selbst. Als damaliger Verteidigungsminister habe er unter anderem mehr Mittel für die Armee gefordert und die Mobilmachung wiedereingeführt: «Dinge, für die ich vor 12, 13 Jahren verlacht wurde, haben sich bestätigt.»

Die Lösungen im Bundesrat habe er immer mitgetragen, sagte Maurer angesprochen auf das Kollegialitätsprinzip, das er immer wieder ritzte. Es gehöre zu ihm und auch zu seiner Partei, dass er Abweichungen habe, die etwas grösser seien.

Beispielsweise sorgte er im September 2021 für Aufsehen, als er sich an einer SVP-Parteiveranstaltung im Oberland – genauer in Unterbach bei Wald – in einem T-Shirt der coronaskeptischen «Freiheitstrychler» ablichten liess und seinen Bundesratskollegen in einer Rede Machtrausch vorwarf.

Maurer gab zum Abschied auch seiner Besorgnis um den gesellschaftlichen Zusammenhalt Ausdruck. Immer häufiger höre er von Leuten, dass man Dinge nicht mehr sagen dürfe. Ihnen werde nicht zugehört, und die Politik in Bern sei weit weg. «Diese Entwicklung müssen wir im Auge behalten.»

Suche nach der geeigneten Nachfolge

Seine Partei bedankte sich in einer Mitteilung für Maurers «unermüdlichen Einsatz». Für die Armee und für die Bundesfinanzen habe er viel erreicht. Auch die politische Konkurrenz würdigte Maurer mit warmen Worten und bezeichnete ihn etwa als «echte Persönlichkeit».

Der von der SVP geltend gemachte Anspruch auf weiterhin zwei Sitze im Bundesrat ist unbestritten. Die Partei will mit einer «integren und führungsstarken» Persönlichkeit zur Ersatzwahl antreten, wie sie schrieb. Die Kantonalsektionen hätten bis am 21. Oktober Zeit, ihre Kandidatinnen und Kandidaten der Findungskommission zu melden.