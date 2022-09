Flughafen Zürich erwartet grossen Andrang in den Herbstferien

Der Flughafen Zürich erwartet an den Spitzentagen in den Herbstferien bis zu 90'000 Passagiere täglich – praktisch gleich viele wie in den Sommerferien. Es könne deshalb beim Check-In, bei der Gepäckausgabe oder an der Sicherheitskontrolle zu Wartezeiten kommen, teilte der Flughafen am Freitag mit.

Den Passagieren von Europaflügen wird deshalb empfohlen, sich zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen einzufinden, bei Interkontinentalflügen drei Stunden.

Vor allem bei Flügen am frühen Morgen sollten Passagiere auch die Check-In-Zeiten der jeweiligen Fluggesellschaft prüfen. Der Check-In-Betrieb startet frühestens um 4 Uhr.