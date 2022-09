Neue Leiterin Gesellschaft und Soziales in Wetzikon

Der Stadtrat Wetzikon hat Barbara Hürlimann per 1. Februar 2023 zur neuen Geschäftsbereichsleiterin Gesellschaft und Soziales der Stadtverwaltung Wetzikon gewählt. Damit nimmt Barbara Hürlimann auch Einsitz in der Geschäftsleitung der Stadtverwaltung. Dies teilt die Stadt Wetzikon in einer Medienmitteilung mit.

Barbara Hürlimann verfüge über langjährige Erfahrung im Gesundheits- und Sozialbereich. Zuletzt war die studierte Juristin als Gesundheitschefin beim Kanton Aargau tätig. Barbara Hürlimann war vor ihrer Anstellung beim Kanton Aargau in diversen Organisationen und Versicherungen als Fachspezialistin und Geschäftsführerin tätig und bringe daraus vielfältige Führungserfahrungen mit.

Mit der Genehmigung des Geschäftsreglements hat der Stadtrat auf die neue Legislatur 2022 bis 2026 das Ressort Gesellschaft und Soziales geschaffen und eine Reorganisation der Geschäftsbereiche vorgenommen.

Zentrale gesellschaftliche Themen würden neu in einer Abteilung zusammengefasst, wodurch wertvolle Synergien genutzt werden könnten.

Die Neuorganisation werde mit dem Stellenantritt von Barbara Hürlimann in Kraft gesetzt. Der Stadtrat freue sich, mit Barbara Hürlimann eine Führungsperson mit idealen Voraussetzungen sowie grossem Wissen und Erfahrungen für diesen neuen Geschäftsbereich gefunden zu haben. (lda)