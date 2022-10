Die Schreibstar-Finalisten 2022 stehen fest

Zahlreiche Abenteuer-Geschichten sind in den letzten Monaten bei den Zürcher Oberland Medien eingetroffen. Einmal mehr haben die Teilnehmenden bewiesen, dass sie leidenschaftlich gerne schreiben und ihre Phantasie keine Grenzen kennt. Und genau das hat die diesjährige Schreibstar-Jury gesucht. Diese besteht aus Michael Kaspar, dem Chefredaktor der Zürcher Oberland Medien AG, den Autoren Stefan Baiker und Nicolas Lindt sowie der Autorin Manuela Letsch.

Die vier Juroren sind stolz und fühlen sich geehrt, dass sie die Geschichten von über 240 mutigen Autorinnen und Autoren kennenlernen durften, die mit ihren spannenden, überraschenden und faszinierenden Abenteuer-Geschichten am Wettbewerb antraten. Die Geschichten haben nicht nur die Herzen ihrer Macher höherschlagen lassen, sondern eben, auch diejenigen der Jury.

In der Kategorie «Newcomer» haben drei junge Autoren besonders überzeugt und gezeigt, dass in ihnen furchtlose Abenteurer mit einer kunterbunten, blühenden Phantasie stecken. Roy Shunil, Gabriel Schnipp und Benjamin Roth wurden als Finalisten auserwählt. «Es ist beeindruckend, wie vielseitig und mitreissend die Kinder und Jugendlichen ihre Geschichten erzählen. Es war sehr spannend für uns, in diese Welten einzutauchen», sagt Juror Stefan Baiker. Baiker, Letsch, Linth und Kaspar sind überzeugt, dass hinter den vielen Geschichten, die sie lesen durften, Autorinnen und Autoren mit ganz viel Potenzial stecken, was die finale Auswahl natürlich nicht vereinfachte.

Individuelle Laudationen

Auch die fünf Finalistinnen und Finalisten aus der Kategorie «Erwachsene», Monica Heinz, Urs Käser, Roland Voggenauer, Dagmar Loser und Hubert Aebischer, haben gezeigt, wie vielseitig und mitreissend sie ihre Geschichten wiedergeben können, sodass man sich beim Lesen fast nicht mehr davon losreissen kann. Für die Juroren ist es natürlich eine sehr bereichernde und inspirierende Erfahrung, zu lesen, was andere Schreibende zu erzählen haben und welche Ideen sie zu Papier bringen.

In der letzten Schreibstar-Sitzung ist nun die definitive Entscheidung gefallen, die Finalistinnen und Finalisten wurden informiert, und die vierköpfige Fachjury freut sich nun sehr auf den finalen Abend des Schreibstar-Wettbewerbs im Chesselhuus in Pfäffikon. Am Freitag, 9. Dezember, erhalten die Finalistinnen und Finalisten vor Ort eine konstruktive und ehrliche Laudatio, von je einer der erfahrenen Fachpersonen aus den Bereichen Kinderbücher, Romane und Journalismus.

Zauberhaftes Bühnenbild

Vorgelesen werden die acht Kurzgeschichten auch dieses Jahr wieder von Erzähler Marco Caduff. Mit seiner einzigartigen Stimme schafft er es jedes Jahr aufs Neue, das Publikum tief in die Geschichten eintauchen zu lassen. Nachdem Caduff alle Geschichten beider Kategorien vorgetragen hat, darf das Publikum per SMS-Voting die Siegerin oder den Sieger wählen. Die Geldpreise für die Finalistinnen und Finalisten haben einen Gesamtwert von 3800 Franken.

Ebenfalls auf der Bühne steht auch dieses Jahr wieder der langjährige Schreibstar-Moderator Giacinto In-Albon. Er führt das Publikum durch einen spannenden und abenteuerreichen Galaabend. Für die musikalische Begleitung sorgt Pianist, Keyboarder und Sänger Greg Galli vor einem zauberhaften Bühnenbild, das einen die Spannung verschiedener Abenteuer schon erahnen lässt. Denn die Dekorateurin Sandra Caviezel erzählt mit ihrer einzigartigen Bühnendekoration ganz eigene Geschichten, lässt Ufos landen und bringt mit verschiedenen Hölzern die Natur mitten ins Chesselhuus.



Autorin: Tanja Frei

Gala-Abend «Schreibstar 2022»

Freitag, 9. Dezember, ab 18 Uhr

Chesselhuus, Tumbelenstrasse 6, Pfäffikon