Schulpflege Illnau-Effretikon hat sich konstituiert

Die Schulpflege Illnau-Effretikon hat sich neu zusammengesetzt. Schulpräsident und Stadtrat Ressort Bildung, Samuel Wüst, wird durch Aime Tuchschmid (Vizepräsidentin) vertreten. Samuel Wüst präsidiert zudem die Kommissionen Pädagogik und Mitarbeitende.

Als Präsidentin der Kommission Musikschule wurde Anna Konrad gewählt. Aime Tuchschmid und Marco Künzler nehmen Einsitz in der Kommission Pädagogik und Aline Keyerleber ist der Kommission Mitarbeitende zugeordnet. Dies wurde am Dienstag, 27. September 2022 in einer Sitzung beschlossen.

Die Schulteams der Schulpflege setzen sich wie folgt zusammen:

Eselriet:

Aime Tuchschmid

Bruno Ulli

Schlimperg:

Clarissa Grélat

Marco Künzler

Hagen Primar:

Anna Konrad

Maria José Rensch

Hagen/Watt Sek:

Angela Hürzeler

Aline Keyerleber

Ottikon-Kyburg:

Clarissa Grélat

Bruno Ulli



Berufsvorbereitungsjahr:

Clarissa Grélat



Schülerzahlen

1’823 Schülerinnen und Schüler besuchen den Unterricht an der Volksschule Illnau-Effretikon (Stand nach Sommerferien). Davon besuchen 359 Kinder den Kindergarten, 1’051 die Primar- und 413 die Sekundarstufe. In das Berufsvorbereitungsjahr wurden 39 Schülerinnen und Schüler aufgenommen. 50 Schülerinnen und Schüler werden in einer externen Sonderschule unterrichtet. Zudem besuchen 52 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium, zwei die Kunst- und Sportschule und 36 eine Privatschule. 11 Schülerinnen und Schuler besuchen den Privatunterricht (Homeschooling). (lda)