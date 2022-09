Radio Zürisee mit Sitz in Rapperswil wird verkauft

Die Mehrheitseigner hätten ihre Eignerstrategie überarbeitet und beschlossen, die beiden Tochtergesellschaften im Medienbereich, Radio Zürisee AG und Zürichsee Werbe AG, zu verkaufen, teilte der Verwaltungsratspräsident des Mutterhauses, Beat Lauber, am Mittwoch mit.

Nach dem bereits erfolgten Verkauf der Zürichsee Werbe AG per 1. Januar 2023 an das Ostschweizer Medienunternehmen Galledia in Berneck SG werde nun auch ein Käufer für Radio Zürisee gesucht, erklärte Lauber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Ziel sei, einen Käufer zu finden, «welcher für die Weiterführung der Gesellschaften die besten Voraussetzungen mitbringt».

Über den Verkauf berichtete das Online-Magazin www.persoenlich.com am Mittwoch. Radio Zürisee wurde 1983 von der Buchdruckerei Stäfa gegründet. Daraus entstand 1988 die Zürichsee Medien AG. 1992 zog der Sender mit seinen Studios nach Rapperswil um. Radio Zürisee beschäftigt 37 Mitarbeitende. (zo)