Notfalls würde der Strom alle vier Stunden ein- und ausgeschaltet

Wann welche Einschränkung verfügt würde, kann der Kanton nicht entscheiden. Das liegt in der Kompetenz des Bundesrats. «Wir können nur an den Bund appellieren, dass die Massnahmen rechtzeitig getroffen werden», so Neukom. «Es ist besser, während der nächsten Monate fünf oder zehn Prozent Energie zu sparen, als zu riskieren, dass wir im Februar plötzlich dreissig Prozent weniger verbrauchen dürfen.»

Der Rheinfall bleibt künftig dunkel

Der Kanton bleibe aber trotzdem nicht untätig, betonte Neukom: «Wir sind ja auch ein Energiebezüger, und wir sind von den Sparappellen nicht ausgenommen.» Einen Hebel sieht der Baudirektor vor allem in drei Bereichen:

Gebäudebeleuchtung: Vor allem die Aussenbeleuchtung soll reduziert werden. So haben Zürich und Schaffhausen beschlossen, die Rheinfall-Beleuchtung abzuschalten. Auch andere Gebäude wie etwa das Grossmünster werden möglicherweise nicht mehr angestrahlt. Details werden derzeit ausgearbeitet.

Tiefere Raumtemperatur: Die Büros in der kantonalen Verwaltung sollen nicht mehr über 20 Grad geheizt werden. Bei mehr als 2000 Gebäuden im Besitz des Kantons ist die Umsetzung allerdings nicht einfach und der Spareffekt schwer einzuschätzen, wie Neukom einräumte: «Wir können nicht einfach einen Schalter umlegen.»

Effizient lüften: Vor allem gekippte Fenster soll es diesen Winter in keinem Verwaltungsgebäude mehr geben. Aber auch da sei man auf die Mitwirkung der Mitarbeitenden angewiesen.

Einen unterschätzten, aber effizienten Hebel sieht Neukom zudem beim Stand-by von Geräten. Er blendete eine Grafik ein, die den Stromverbrauch der kantonalen Zentralverwaltung zeigt. Das Verblüffende: Nachts und am Wochenende liegt der Verbrauch nur um fünfzig Prozent tiefer als werktags, obwohl dann niemand arbeitet. «Da liegt noch viel drin», so der grüne Regierungsrat. «Gerade in Privathaushalten könnte mit der Installation von Kippschaltern viel Strom gespart werden.»

Keine Weihnachtsbeleuchtung in den Gemeinden?

Ähnliche Pläne wie der Kanton wälzen auch die Gemeinden, wie Jörg Kündig erläuterte. Kündig ist Präsident des kantonalen Gemeindepräsidien-Verbands. Er verwies auf einen unlängst aufgeschalteten Leitfaden für Gemeinden. Dieser sei «sehr wertvoll». Die Gemeinden hätten in einer Energiemangellage verschiedene Aufgaben: Sie müssten Auskünfte erteilen, Einschränkungen überprüfen und gleichzeitig den eigenen Verbrauch drosseln.

Im Fokus sind dabei – neben der Raumtemperatur in den Büros – nicht nur Hallenbäder, Freizeitanlagen oder Alterszentren, sondern auch die Weihnachtsbeleuchtungen. Noch nicht zur Diskussion steht eine generelle Reduktion der Strassenbeleuchtung – einerseits aus Sicherheitsgründen, anderseits aber auch, weil die Beleuchtung nicht einfach nur an bestimmten Orten ausgeschaltet werden kann. Denn noch lassen sich die Lampen nicht einzeln steuern.

Ebenfalls kein Thema ist eine Homeoffice-Pflicht. Denn Daten der Pandemie zeigen: Damit wird der Stromverbrauch einfach an Private ausgelagert, der Spareffekt ist minim.

Sparappelle wirken schon

Bleibt die Frage, wie viel die aktuellen, freiwilligen Sparappelle bringen. Für Privathaushalte und kleinere Betriebe haben die EKZ dazu noch keine Daten, aber zumindest bei Grossbezügern ist die Tendenz klar und erfreulich: Verglichen mit dem Vorjahr haben sie im September rund vier Prozent weniger Strom verbraucht.

(Liliane Minor)