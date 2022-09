Die Prämien steigen in Zürich besonders

Drei Jahre lang sind die Kosten für die Krankenkassen stabil gewesen, in diesem Jahr sogar leicht gesunken. Nun geht es wieder steil nach oben.

Hauptgrund für den Anstieg der Prämien, welche der Bundesrat am Dienstag für 2023 verkündete, ist die Corona-Pandemie: Impfungen, massiver Personalaufwand und die Schutzmaterialschlacht in den Intensivstationen haben ein Loch in die Bilanzen der Krankenkassen gerissen. Die meisten mussten ihre Reserven abbauen, weil die Prämien die Kosten nicht decken konnten.