Kanton verkauft die Kantonsapotheke dem Unispital, also sich selbst

Dafür, dass am Schluss die Zustimmung einstimmig war, war sich der Kantonsrat am Montag erstaunlich uneinig. Einig war er sich, dass die Kantonsapotheke Zürich (KAZ) verselbstständigt und an das Universitätsspital USZ verkauft werden soll. Also eigentlich sich selbst, denn das USZ gehört dem Kanton.

Der Verkaufspreis soll denn auch das finanziell ohnehin gebeutelte USZ nicht belasten. Vorgesehen ist, dass der Kanton das Eigenkapital des USZ um diesen Betrag erhöht.