Schul- und Kirchenpflege sind wieder komplett

In Fällanden stand der zweite Wahlgang der Erneuerungswahlen von Schul- und Kirchenpflege an. Für die Amtsdauer von 2022 bis 2026 war in der Schulpflege ein Sitz zu vergeben, in der evangelisch-reformierten Kirche drei.

Den Sitz in der Schulpflege erhält Mario Andrés Solis (parteilos), er wurde mit 676 Stimmen gewählt. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 31,16 Prozent. In die Kirchenpflege ziehen Nicole Schneider (parteilos) mit 409, Rolf Rufer (FDP) mit 399 und Philip Sturzenegger (parteilos) mit 395 Stimmen ein. Die Stimmbeteiligung fiel mit 28,79 Prozent tief aus. (nos)