Ja zu Umbau und Erneuerung des Kirchgemeindehauses

In Volketswil wurde amdarüber abgestimmt, ob ein Ausführungskredit in Höhe von rund 700000 Franken für den Umbau und die Erneuerung des «Sigristenhauses» an der Chilegass 8 genehmigt wird. Unter anderem sollen mit dem Geld eine behindertengerechte WC-Anlage, eine Neuanordnung der Küche und eine Gesamterneuerung der Elektroinstallation realisiert werden.

Die Kirchenbürgerinnen und -bürger haben den Kredit mit 80,11 Prozent Ja-Stimmen deutlich angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 45 Prozent. Das bestehende Gebäude stammt aus dem Jahre 1976. (nos)