Schule verbietet Pausenmilch-Aktion der Landfrauen

Bäuerin und Landfrau Manuela Meier ist empört. Sie und ihre Kolleginnen der Landfrauen Bezirk Bülach wurden ausgeladen. Während Jahren haben sie am Tag der Pausenmilch im November gratis Milch ausgeschenkt, auch im Bülacher Schulhaus Schwerzgrueb. Doch diesmal will man ihnen die Türen dort am 3. November nicht öffnen. Der Schulleiter hat den Frauen mitgeteilt, er wolle Swissmilk – sie koordiniert und finanziert die Pausenmilchaktion – nicht mehr unterstützen.