3 Fakten zum Altweibersommer – der dieses Jahr wohl ausbleibt

Der Altweibersommer tritt in der Regel ab dem kalendarischen Herbstbeginn auf. Das wäre also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, pünktlich um 03:03 Uhr. Er gilt laut Meteo News als «grosses Finale der Natur». Zudem trete er statistisch gesehen sehr zuverlässig auf: nämlich in fünf von sechs Jahren.

Das Phänomen gehöre zu denjenigen Wetterlagen, die zu bestimmten Zeiten im Jahr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auftreten würden. Wie beispielsweise auch die Eisheiligen oder die Schafskälte.

Nicht so dieses Jahr.

Die Wetterprognose ist ernüchternd: Das aktuelle Hoch wird ab morgen Freitag schwächer, danach wird es wechselhaft und nass. Und so soll es vorerst dann auch bleiben.

Trotzdem besteht aber noch ein Funke Hoffnung auf einen schönen Herbst: «Stabileres Wetter ist zu Beginn des Oktobers möglich, allerdings sind sich die Wettermodelle da gar nicht einig», schreibt der Wetterdienst. Wobei man im Falle eines schönen Oktobers aber nicht mehr wirklich von einem Altweibersommer, sondern eher vom «goldenen Oktober» oder auch dem «Indian Summer» sprechen würde.

(jeh)