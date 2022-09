Kontroverser Kredit findet komfortable Mehrheit

«Ich habe kein Bauchgefühl», sagte Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann (EVP) vor Beginn der Zeller Gemeindeversammlung. Sie und ihre Ratskollegen fanden an diesem Montagabend einen gut gefüllten Engelburgsaal vor. 89 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger waren nach Rikon gekommen.

Bevor das Volk über den ersten Antrag, den Planungskredit für die Aufstockung des Schulhauses Engelburg, befand, erklärte Liegenschaftsvorsteher Markus Kernen (BGV) den Handlungsbedarf in Bezug auf zusätzliche Schulräume. «Für das Schuljahr 2029/30 prognostizieren wir 283 Schüler in der Sekundarstufe, fast doppelt so viele wie heute», sagte er.

Es sei ein Glücksfall, dass man aktuell auf ein Provisorium und ab nächstem Schuljahr auf das sanierte Schulhaus an der Tösstalstrasse zurückgreifen könne. Weiter gab Kernen Einblick in die Grundlagen für die Schätzung der Schülerzahlen, die unter anderem auf Angaben der Einwohnerkontrolle und des Bausekretariats beruht.

Zell wächst schneller als Winterthur

In die Berechnungen habe man auch die neuen Überbauungen, etwa die Loftwohnungen in der Spinnerei Kollbrunn, einfliessen lassen. Entsprechend kam auch das Wachstum der Agglomerationsgemeinde zur Sprache: «Die Einwohnerzahl wächst zurzeit um 2,3 Prozent, schneller als die Stadt Winterthur.»

So rechne man in vier Jahren mit einer Bevölkerung von 7104 Menschen. Bauherrenbegleiter Rainer Stotz stellte im Anschluss das Bauprojekt vor. «Im Vorprojekt haben wir 13 Standortvarianten gegeneinander abgewogen», erklärte er.

«Hier entscheiden sehr wenige Stimmbürger über sehr viel Geld.»

Michael Stahel, Präsident RPK Zell

Die Studie habe den aktuellen Standort, die Schulanlage Engelburg, bestätigt. Zentraler Vorteil der gewählten Variante sei unter anderem die frühere Fertigstellung.

Die Aufstockung schafft laut Kernen Platz für zeitgemässes Lernen, das vermehrt auch in Kleingruppen stattfindet. Den geplanten Aussenbereich bezeichnete er als attraktiv für den Werk- und Naturkundeunterricht. Die Stimmbürger schienen überzeugt – der Planungskredit über 1,1 Millionen Franken wurde ohne Diskussion einstimmig angenommen.

Nun folgt die Ausarbeitung des Projekts. Die Abstimmung über den Baukredit, der sich bei 12,7 Millionen Franken bewegen soll, erfolgt voraussichtlich kommenden Juni. Der Start der Bauarbeiten ist für Frühjahr 2024 geplant.