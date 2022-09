Mit Gleichgesinnten die Passion für Oldtimer teilen

Liebhaber von Oldtimern waren am Freitagabend zur Teilnahme an der Autoshow «Goodwood by night» auf dem ehemaligen Maggi-Areal geladen. Die leidenschaftlichen Oldtimer-Besitzerinnen und -Besitzer blieben dabei jedoch eher unter sich.

Doch trotz bescheidener Teilnehmerzahl schwappte die Faszination der geschichtsträchtigen Goodwood-Rennen dennoch in den Afterwork-Event im Valley rüber.