Zugausfall zwischen Wetzikon und Uster

Wie die SBB mitteilt, sind am Donnerstagabend bis ca. 18:30 Uhr auf der Strecke zwischen Wetzikon und Uster sämtliche Züge ausgefallen. Betroffen waren die Linien S5, S14, S15, S19. Der Grund dafür ist bisher unbekannt.

Weiter kommuniziert die SBB die folgenden alternativen Reisemöglichkeiten:

Reisende von Zürich HB nach Rapperswil SG reisen via Meilen.

Reisende von Zürich Oerlikon und Zürich HB nach Rapperswil SG reisen via Effretikon.

Reisende von Zürich HB nach Wetzikon ZH reisen via Effretikon.

Reisende von Winterthur nach Wetzikon ZH reisen via Pfäffikon ZH.

Reisende von Winterthur nach Rapperswil SG reisen via Meilen.

Reisende von Uster nach Sargans, Landquart und Chur reisen via Zürich HB.

Reisende von Wetzikon ZH nach Wallisellen und Zürich Oerlikon reisen via Effretikon.

Reisende von Zürich Oerlikon und Wallisellen nach Wetzikon ZH reisen via Effretikon.