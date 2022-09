Wetziker Rapper EAZ bald in TV-Show zu sehen

Zum vierten Mal lädt der Gastgeber Seven sechs Künstler-Kolleginnen und -Kollegen in die TV-Show «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» nach Gran Canaria ein. Unter ihnen: Der Erfolgsrapper Arber Rama alias EAZ aus Wetzikon.



Weiter nehmen Anna Rossinelli, Baschi, Joya Marleen, Peter Reber und Luca Hänni teil. In acht Sendungen werden die geladenen Sängerinnen und Sänger wöchentlich Songs neu interpretieren.



Die Staffel wird im ersten Quartal 2023 auf dem Privatsender 3+ ausgestrahlt. (jeh)