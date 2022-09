So bringen Sie Ihre Pflanzen richtig durch den Winter

Wie kühl/warm darf es denn sein?

Das ist von der Pflanze abhängig, aber bei einer Temperatur von ungefähr 10 Grad Celsius kann man nicht viel falsch machen. Wie oft giesst oder düngt man die Pflanzen über den Winter? Pflanzen, die draussen im Boden eingepflanzt sind, brauche kein zusätzliches Wasser. Alle anderen sollte man wöchentlich giessen. Wenn es im Haus eher warm ist, brauchen die Pflanzen etwas mehr, wenn es kühler ist, etwas weniger Wasser. Übrigens mögen Pflanzen Bodenheizungen gar nicht. Diese trocknen die Luft aus und so auch die Erde. Ich empfehle, Styroporplatten oder Holz zur Wärmeabsonderung unter die Töpfe zu legen.

Wann dürfen die Pflanzen wieder nach draussen oder ausgepackt werden?

Da sollte in erster Linie der Wetterbericht beachtet werden. Ganz grob ab Ostern. Sollte es danach nochmals kühler werden, muss man die Pflanzen erneut zudecken. Sie sollten auch nicht direkt an einen sonnigen Ort gebracht werden, sonst holen sie sich einen Sonnenbrand. Pflanzen brauchen Zeit, um sich zu akklimatisieren. Das ist wie bei den Menschen. Die Haut ist zum Frühlingsbeginn noch empfindlicher. Ich bringe meine Palme zur Überwinterung in die Gärtnerei.