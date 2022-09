Er erschafft nachhaltige Palettenmöbel für die Ewigkeit

Das speziellste Möbelstück, das Roland Herbener bisher hergestellt hat, ist ein Regal mit neun Etagen und 36 Schubladen. «Das Regal durfte ich für ein Nähatelier schreinern – ein schweres Möbel.» Auch eine Hollywood-Schaukel hat er schon zusammengebaut.

So aufwendig die Aufträge sind, die er für seine Kundschaft ausführt, so einfach sieht es jedoch bei ihm zu Hause aus. Das einzige Möbelstück aus Paletten, das in seinem Haus steht, ist das Sofa. «Darauf haben bis zu 16 Personen Platz. Das Sofa war damals der erste Einrichtungsgegenstand in unserem Haus – und erweist sich bis heute als sehr praktisch», freut er sich. Ein weiteres Holzunikat steht in seinem Garten: ein Swimmingpool, den er ebenfalls aus Paletten selbst zusammengebaut hat. «Daran erfreuen sich vor allem die Kinder im Sommer sehr.»

Kreativ werden und loslegen

Doch was braucht man nun alles, um selbst so ein Möbelstück herzustellen? Und woher bekommt man eigentlich die ganzen Paletten dafür?