Werkheim Uster gewinnt den Swiss Diversity Award

Grosse Ehre für das Werkheim Uster: Im Rahmen der «Swiss Diversity Award»-Verleihung in Bern durfte Béatrice Spohn den Preis in der Kategorie «Beeinträchtigung» für das Projekt «Mehrwerk» entgegennehmen.



Dank diesem Programm, bei dem in einer Liegenschaft ein «inklusiver Arbeitsraum» geschaffen worden ist, können Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam auf Augenhöhe miteinander arbeiten.



Bereits nach der Nomination hatte Béatrice Spohn, gemeinsam mit Patrick Stark, Geschäftsleiter Werkheim Uster, ein Interview für Swiss Diversity gegeben. Darin sagte sie: «Für mich ist das ‹Mehrwerk› ein neuer Anfang. Personen mit Beeinträchtigungen dürfen viel mehr mit anderen Firmen zusammenarbeiten.



Es ist etwas ganz Neues und Überraschendes und Frisches. Alle sind begeistert, weil man mehr zusammenarbeitet und nicht so isoliert ist wie sonst. Ich wünsche mir, dass sich Leute auf Augenhöhe begeben und alle respektvoll miteinander umgehen.»