Mario Basler zu Gast am Oktoberfest Züri-Oberland in Uster

Er ist Deutscher Meister, Pokal-Sieger und Europameister. Mario Basler darf sich als erfolgreicher Fussballer viele grosse Titel in seinen Lebenslauf schreiben. An dem erfolgreichen Dribbelkünstler zeigten nach dem EM-Titel viele Top-Clubs grosses Interesse, so auch beispielsweise der FC Bayern München.

Neben dem sportlichen Talent ist der Kicker aber auch für seine flotten Sprüche berühmt. Als Trainer konnte er nicht mehr an solche Erfolge anknüpfen. Dies gab ihm dafür mehr Zeit für einen weiteren Karriereweg als Star im Reality-TV sowie in Game-Shows.

«Es ehrt uns, mit Mario Basler einen Champions-League Final Torschützen als Stargast am Oktoberfest Züri-Oberland für den Fassanstich willkommen zu heissen. Wir sind gespannt, welche Anekdoten er uns als früherer Profi des FC Bayern München mitbringt und wie er damals die Wiesn aus Sicht eines Sportlers erlebt hatte», meint Thomas von Allmen, Geschäftsführer der VF Entertainment GmbH.

Auch dieses Jahr können die Veranstalter die populärste Oktoberfestband der Welt, die Münchner Zwietracht, im Züri-Oberland begrüssen. Ebenso sind dabei die Biba & die Butzenmänner, welche seit über zehn Jahren zu den beliebtesten Top-Bands zählt und Würzbaum, plus die Oberbayern, die ein Garant für eine tolle Stimmung sind.

«So geht Oktoberfest!», ist das Motto des Königlich Bayrisches Vollgas Orchesters, welches das Programm ergänzt und die Landihalle zur grössten Festhütte der Region verwandelt.

«Wir freuen uns, gemeinsam mit Mario Basler die ultimative Fröhlichkeit, mit feinen bayrischen Spezialitäten, in der ausgelassenen Oktoberfest-Atmosphäre, zu geniessen.»

Sich beeilen mit der Tischreservation lohnt sich, denn sie gehen weg wie warme Brezn. Alle Informationen unter: www.oktoberfestzuerich-oberland.ch