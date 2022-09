Das waren die besten Oberländerinnen und Oberländer

Einmal ganz oben stehen: An den «SwissSkills» messen sich die besten ihres Fachs. Vergangene Woche sind tausende Jugendliche aus der ganzen Schweiz auf dem Bern-Expo Gelände angetreten, um sich in ihrem Beruf zu beweisen. In verschiedenen Disziplinen haben die Nachwuchstalente über mehrere Runden ihr Können gezeigt und um den Titel gekämpft. Es wurde in 85 Berufen der oder die Beste seines Gebiets gesucht.