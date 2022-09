Gemütlich feiern – aber sicher!

Lust hätte man ja schon: Endlich wieder zusammenzusitzen, die Wärme und das Beisammensein zu geniessen und nette Gespräche zu führen…

Draussen feiern

Möglichkeit Nummer eins wäre es, auf dem Juckerhof ein «Outdoor-Weihnachtsessen» zu organisieren. Benker und sein Team sind in den letzten beiden Jahren auf den Geschmack gekommen. Was zu Pandemiezeiten aus der Not entstanden ist, wurde als gut befunden und wird heuer schlicht weitergeführt: Ein überdachter Bereich an der frischen Luft, kuschelig warme Felle und Feuerschalen für Stimmung und Wärme. Ein einfaches, aber gutes Angebot für alle, die eine ungezwungene Atmosphäre schätzen.

Wer etwas in Bewegung kommen möchte oder einen Eisbrecher sucht, hat zusätzlich die Möglichkeit, ein Bauernturnier oder eine Fackelwanderung dazu zubuchen. Beim Gummistiefel-Zielwerfen oder Chicken-Roulette sind noch alle miteinander warm geworden.

Ableger in Jona

Was viele nicht wissen: Die Jucker Farm hat einen Ableger in Jona. Auf dem Bächlihof sind die Platzverhältnisse etwas grosszügiger und punkto Bauernhofflair steht der Bächlihof dem Juckerhof in Seegräben in nichts nach. Insbesondere nicht mit dem urchigen Schopf, der vor einigen Jahren von Schindler und Scheibling dort erstellt wurde und ganz aus Altholz besteht.