Mit ihr endet eine Ära in Grossbritannien

Vom seinerzeit aufgenommenen Briefwechsel führte die Beziehung der beiden entfernten Cousins zur Verlobung von 1947 und im November jenes Jahres zur Hochzeit. Die Vermählung, für die Elizabeth Extra-Rations-Coupons zur Anfertigung ihres Hochzeitskleides benutzen durfte, wurde zum ersten grossen gesellschaftlichen Ereignis der Nachkriegszeit in Grossbritannien. «Einen Spritzer Farbe» nannte Winston Churchill die Feiern erfreut.

Ebenfalls 1947 hatte die Kronprinzessin, zusammen mit den Eltern, ihre erste grosse Auslandstour – nach Südafrika – unternommen. Anlässlich ihres 21. Geburtstags gab sie auf dieser Reise in einer Radioansprache an die Völker des Commonwealth ein Gelöbnis ab, das immer wieder zitiert worden ist seither. «Ich erkläre vor euch allen, dass ich mein ganzes Leben, ob es nun lang oder kurz sein wird, ganz in den Dienst an euch und an unserer grossen imperialen Familie stellen werde, der wir alle angehören», versicherte sie damals feierlich.

Einmal im Amt, sah sich Elizabeth konfrontiert mit ihr gänzlich fremden Realitäten.

Ihre Thronfolge, im Februar 1952, war umrankt von einer besonders rührenden Legende. Sie soll, hiess es, in einem Baum in Afrika gesessen und hoch über sich einen kreisenden Adler erspäht haben, als ihr Vater in London «entschlief». Tatsächlich ist nur belegt, dass sie aus dem berühmten Treetops-Ausguck in Kenia, einem Ferienziel, ins Hotel Sagana Lodge zurückgekehrt war und Pferde für einen Ausritt organisierte, als ihr Philip die Nachricht überbrachte, dass ihr neues Leben begonnen hatte. Dass sie nun, bis zum Lebensende, Monarchin Grossbritanniens und des Commonwealth war.

Um sich ihren Zauber zu erhalten, müsse die Monarchie Abstand zum gemeinen Volk wahren, war generelle Überzeugung zu Beginn der 50er-Jahre bei Hofe. Das freilich schuf Probleme, als Elizabeth ihr Amt antrat und sich konfrontiert sah mit ihr gänzlich fremden Realitäten. Schliesslich hatte sie nicht nur Akten zu studieren, hohe Gäste zu bewirten und einmal in der Woche den gerade amtierenden Premierminister zu einer Audienz zu empfangen. Sie musste auch, als Staatsoberhaupt, die Nation als Ganzes repräsentieren.

«Das Püppchen mit dem eingebauten Uhrwerk»

Und prompt zog sie sich Kritik zu, als sie zum Beispiel nach dem schrecklichen Bergwerksunglück im walisischen Aberfan, bei dem 116 Kinder verschüttet wurden, acht Tage brauchte für eine angemessene Reaktion. Skeptische Zeitgenossen warfen ihr damals vor, kein Gefühl zu haben für die Ärmsten im eigenen Land, für die Arbeiterfamilien in den alten Industriegebieten. Eingefleischte Republikaner nannten sie, die so stolz war auf Fleiss, Pünktlichkeit und Routine, spöttisch «das Püppchen mit dem eingebauten Uhrwerk», ein weltfremdes Ding.

Und die kulturellen Umbrüche der 60er-Jahre in England wirbelten wenig später eh alles durcheinander. Die alte Bereitschaft zur Unterwürfigkeit schwand zu jener Zeit rapide. Beatle Paul McCartney hörte man singen, dass «Ihre Majestät ein wirklich nettes Mädchen» sei, das nur leider «nicht viel zu sagen» habe, da droben auf seinem Thron. Daran war richtig, dass Elizabeth II. bewusst nicht viel sagte. Für die Queen war Schweigen keine Frage persönlicher Wahl, sondern Voraussetzung für das Tragen der Krone überhaupt.

Wo immer sie gebraucht wurde, trippelte sie gehorsam ins Rampenlicht.

Mit ihren Meinungen hielt sie hinterm Berg, so gut es ging. Im täglichen Geschäft beschränkte sie sich auf Small Talk, auf belangloses Geplauder. Interviews gab sie grundsätzlich nicht. Die waren tabu. So vertraut ihre Züge der Welt waren, so wenig wusste man im Grunde über sie. Was man sich von ihr erzählte, war, dass sie gern Earl-Grey-Tee trank und regelmässig die Pferderennseiten der «Racing Post» studierte. Nichts sonderlich Aufregendes also. Was man bei Hofe eben so tut.

Am glücklichsten war sie zweifellos, wann immer sie abschalten konnte. Auf den Ländereien ihres Schlösschens Balmoral, droben in Schottland, zum Beispiel. Oder an Bord ihrer geliebten königlichen Jacht Britannia, unbeobachtet, auf der Reise nach irgendwohin. Nichts beeinträchtigte freilich ihre Überzeugung, dass sie ihre Rolle zu spielen hatte, um die ihr zugefallene Pflicht gegenüber der Gesellschaft zu erfüllen. Und dieser Aufgabe entledigte sie sich mit einer lebenslangen, einer erstaunlichen Beharrlichkeit.

Bei endlosen Auftritten, Einweihungen, Gartenpartys, Staatsempfängen und Zeremonien sah man sie mit ihrem charakteristischen Hut und Handtäschchen und dem kleinen Lächeln in Erscheinung treten. Wo immer sie gebraucht wurde, trippelte sie gehorsam ins Rampenlicht, auf die jeweilige Bühne. Einmal, als sie sich selbst auf einem Bildschirm entdeckte, soll sie gewitzelt haben: «Da ist ja wieder mein Miss-Piggy-Gesicht.»