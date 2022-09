Für Gipfeli und Kafi müssen Oberländer mehr zahlen

Ob einfach nur einen Kaffee «to go» oder der grosszügige «Sunntigszmorge» mit Gipfeli und Zopf: Wer sich im Steiner-Beck verpflegen will, muss künftig tiefer in die Taschen greifen.



In allen 27 Filialen des Familienbetriebs steigen aktuell die Preise, wie Denise Jost, die Marketingverantwortliche, bestätigt. Betroffen sei das ganze Sortiment. Die Produktpreise würden zwischen fünf und acht Prozent steigen.