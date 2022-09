So war die Wümmet im Ustermer Rebberg

Zu Beginn des Tages strahlt die Sonne noch. Gegen 9.30 Uhr geht es am Südhang des Stauberbergs in Uster los. Die Wümmet steht an. Viele Freiwillige haben sich eingefunden, um bei der Traubenernte zu helfen. Eveline Heusser Feisthammel, Winzerin und Chefin vom Rebberg Uster, leitet sie an. «Wie jedes Jahr bin ich etwas nervös, aber es gibt eine prächtige Ernte», sagt sie zuversichtlich.